Des activistes du climat ont paralysé l'aéroport de Munich

Sur X (anciennement Twitter), Letzte Generation a diffusé des images de la manifestation. "Au total, six personnes se sont installées par groupes de deux à différents endroits de l'aéroport de Munich", explique l'organisation. Elle dénonce le fait que le trafic aérien joue un rôle majeur dans le réchauffement climatique, alors que le gouvernement subventionne le secteur de l'aviation "à hauteur de plus de 12 milliards d'euros par an, principalement par le biais d'une exonération des taxes sur le kérosène et les plus-values".

Cette action intervient au début du week-end prolongé de la Pentecôte, qui marque le début d'une ou deux semaines de vacances scolaires dans plusieurs États allemands. En Bavière, par exemple, les écoles sont fermées jusqu'au 1er juin. L'aéroport de Munich devrait accueillir environ 350.000 passagers ce week-end.

Letzte Generation avait déjà bloqué l'aéroport de Munich en décembre 2022. Le collectif avait déjà organisé des actions similaires à Berlin, Hambourg et Düsseldorf, entre autres.