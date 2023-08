France: 50 départements en vigilance orange canicule lundi

"Le pic caniculaire est attendu entre mardi et mercredi", souligne Météo-France qui précise que des "records absolus" de température "risquent d'être battus, notamment mardi vers la vallée du Rhône, avec 40 à 42 degrés prévus".

"La durée et l'intensité de cet épisode pourraient nécessiter une évolution de la vigilance vers une aggravation" - rouge étant le plus haut niveau - "surtout sur Drôme/Ardèche (voire le Vaucluse et le Gard)", prévient l'établissement public dans son bulletin publié dimanche après-midi.