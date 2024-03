Guadeloupe: 80.000 personnes toujours privées d'eau après des "actes de malveillance"

A la demande des mairies et de la préfecture, 132 palettes d'eau ont pu être distribuées samedi à des personnes privées d'eau, ajoute le communiqué.

Selon la même source, la panne principale touchant les communes des Abymes, de Goyave et du Gosier est due à la rupture de la canalisation principale "qui relie la Basse-Terre à la Grande-Terre", une "conséquence directe d'actions de malveillance".

Des enquêtes ont été ouvertes samedi pour "destructions aggravées et mise en danger de la vie d'autrui", avaient annoncé plus tôt les procureurs de Pointe-à-Pitre et Basse-Terre dans un communiqué conjoint, sans préciser la nature des dégradations.

La Guadeloupe connaît, en raison de décennies de gestion délétère et de réseaux vétustes, des coupures d'eau organisées par l'opérateur pour alimenter tour à tour les communes de l'archipel. Depuis fin 2021, une régie unique tente de résorber les problèmes mais connaît de nombreux dysfonctionnements politiques et financiers.