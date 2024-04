Hype déploie une première flotte de taxis zéro émission à Bruxelles

Les Bruxellois pourront commander un taxi 100% électrique, à batterie et/ou à hydrogène, et ce "sans aucun surcoût", promet l'entreprise.

"Comme nous l'avons fait à Paris depuis 8 ans, nous allons désormais mettre à disposition de nos clients à Bruxelles un service de taxis zéro émission, haut de gamme, sûr et responsable, au même prix qu'un taxi polluant et rendre possible la bascule massive des clients et des chauffeurs vers ces solutions, dans des conditions acceptables pour eux."