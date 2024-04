L'IMT d'Anvers calcule les temps de trajet nécessaires jusqu'aux hôpitaux africains

L'Institut de médecine tropicale (IMT) d'Anvers a développé un nouveau planificateur de routes. Il a pour but d'estimer les temps de trajets nécessaires jusqu'aux urgences obstétricales dans les grandes villes du continent africain et est destiné aux décideurs politiques.

"Il n'y a souvent pas une minute à perdre" lors d'urgences obstétricales, rappelle l'IMT. "Le temps de trajet vers l'hôpital est un élément crucial" dans les chances de survie de la mère et de l'enfant, et "les systèmes de navigation existants ne sont pas suffisamment fidèles aux réalités des villes africaines."

Mauvaises routes, quartiers construits de manière chaotique et embouteillages rallongent le temps de trajet par rapport aux estimations des navigateurs. Ce nouveau planificateur tient ici compte de nouvelles variables comme les heures de pointe, la distance de l'hôpital en fonction du choix de la patiente (public ou privé). "Même en cas d'urgence, les femmes enceintes ne choisissent pas forcément l'hôpital le plus proche, mais celui où elles sont sûres qu'elles recevront les meilleurs soins", explique Lenka Benová de l'IMT. À l'avenir, le planificateur intégrera aussi des critères tels que le coût et la qualité des soins, les inondations, la chaleur extrême, les conflits et l'accessibilité des ambulances.