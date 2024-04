IKEA dément se fournir en bois issus de forêts primaires

Dans une enquête publiée mercredi, l'ONG Oxfam accuse IKEA de se fournir en bois issus de forêts primaires roumaines. Après avoir lu le rapport, le géant de l'ameublement suédois dément et avance une confusion faite par les chercheurs d'Oxfam entre "forêts anciennes" et "forêts primaires".

"Le rapport de Greenpeace laisse entendre que l'âge des arbres est le seul critère utilisé pour définir les forêts primaires", avance la chaîne. "Cependant, il existe en fait de multiples critères pour définir les forêts primaires, l'âge étant l'un d'entre eux. Conformément à la norme nationale de gestion forestière établie par le FSC et les autorités roumaines, les critères d'une forêt ancienne comprennent, entre autres, l'âge des arbres, la taille du peuplement de vieux arbres, la composition des espèces du peuplement, la quantité de bois mort, le niveau de perturbation, tel que l'intervention humaine, etc."

Le géant du meuble en kit soulève donc que "les pratiques d'approvisionnement décrites dans le rapport de Greenpeace sont légales et respectent les réglementations locales et européennes, en plus d'être certifiées par le FSC".

"Nous sommes convaincus qu'une protection solide est essentielle pour préserver l'intégrité naturelle des forêts riches en biodiversité, et nous accueillons favorablement un dialogue transparent sur ce sujet. Cependant, nous ne pouvons pas accepter les allégations contenues dans ce rapport", conclut IKEA.