Isabel Beets gagne le prix Baillet Latour Biomedical pour une de ses études

La Professeure, Isabel Beets, de la KU Leuven a remporté le Baillet Latour Biomedical Award et la somme afférente d'un million d'euros pour ses recherches sur la manière dont notre cerveau apprend et oublie. Le prix a été remis mardi au Palais des Académies à Bruxelles en présence de la reine Mathilde.

Le projet de recherche d'Isabel Beets consiste à décrypter les substances chimiques qui agissent dans l'encéphale pendant le processus d'instruction et qui contribuent à la formation de la mémoire. Dans ce processus, les neuromodulateurs, des molécules messagères telles que la dopamine ou l'ocytocine avec lesquelles les cellules nerveuses du cerveau communiquent, jouent un rôle important. Isabel Beets désire découvrir les neuromodulateurs qui sont impliqués dans l'apprentissage et à quelles étapes du processus de mémorisation ils interviennent.

La structure complexe du cerveau rend difficile le démêlage de ce réseau de signalisation chez les mammifères et les humains. C'est pourquoi le groupe de recherche coordonné par la Professeure travaille avec le mini-cerveau du ver rond dénommé C. elegans. Cet animal possède un système nerveux plus petit que celui de l'homme, mais des neuromodulateurs similaires peuvent y être manipulés pour la recherche.