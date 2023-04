"Ce château est toujours resté dans mon esprit": à Ciney, Betty se bat pour sauver un lieu qui a marqué son enfance

C'est via le bouton orange Alertez-Nous que Betty nous a contactés pour nous faire part d'une nouvelle qui l'a fortement attristée. Lieu de son enfance dans lequel elle a d'innombrables souvenirs, le château de Serinchamps, situé à Ciney, est actuellement mis aux enchères dans un état d'abandon. Pour que ce domaine ne tombe pas aux oubliettes, Betty se bat pour que les autorités compétentes interviennent et sauvent cet endroit.

Il y a tellement de beaux projets qu'on pourrait y faire

"Ce château devrait être racheté par la région wallonne ou la commune. Serinchamps doit devenir un lieu public. Il y a tellement de beaux projets qu'on pourrait y faire. (...) J'ai même lancé une discussion en disant 'Allez les anciens, on se bouge. On essaye de se cotiser pour racheter l'endroit. Malheureusement, il ne suffit pas de le racheter, il faut aussi le restaurer...", explique Betty.

Un achat trop coûteux pour la commune

Afin d'obtenir plus d'informations sur ce que la commune a essayé de mettre en place par rapport à cet endroit, nous avons contacté Guy Milcamps et Delphine Daxhelet, tous deux responsables du service urbanisme à Ciney. Et malheureusement, un tel dossier serait trop coûteux : "La commune n'a pas le premier euro pour s'occuper d'un dossier pareil. On n'a pas de régie foncière à la commune de Ciney, donc on n'est pas armé pour ce genre de transaction", constate Guy Milcamps.

Malgré tout, la commune tente d'agir comme elle peut, à son échelle. "Ce qu'on peut et va faire, c'est être attentif aux personnes qui achètent. C'est-à-dire mettre des contraintes, discuter avec eux de ce qu'ils vont en faire. Nous, pour le moment, on est consulté par des potentiels acheteurs", nous explique Delphine Daxhelet.

En espérant que celui qui achètera le bien puisse lui redonner un nouveau souffle et faire perdurer cet endroit si cher aux habitants.