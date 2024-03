La 10e édition du "Grand Nettoyage" débute jeudi en Wallonie

La 10e édition du "Grand Nettoyage" se tient de jeudi à dimanche dans toute la Wallonie. L'initiative est organisée depuis 2015 par l'ASBL Be WaPP, active dans la sensibilisation autour de la propreté publique.

Le "Grand Nettoyage" mobilise chaque année des dizaines de milliers de Wallons et Wallonnes pour ramasser les déchets qui jonchent les rues, les campagnes et autres rivières. Cette année, 103.000 participants seront sur le pont, avec un bel engagement des clubs sportifs et des mouvements de jeunesse.

Les participants pourront allier l'utile à l'agréable et combiner le sport au nettoyage: des groupes de kayakistes iront ainsi à la pêche aux détritus dans et aux abords des cours d'eau, tandis que des ramassages de détritus "en VTT" seront également organisés en forêt, tout comme des ploggings (joggings écologiques) dans certaines provinces.