La Fondation Forêt de Soignes souhaite étendre et reconnecter la forêt morcelée

La Fondation Forêt de Soignes appelle mercredi "les futurs élus à agir pour soutenir et protéger ce patrimoine naturel exceptionnel" dans un mémorandum publié à l'approche des élections. La fondation souligne notamment le besoin de reconnecter, renforcer et étendre la forêt morcelée.

"Afin de répondre aux besoins vitaux des espèces sauvages, la forêt doit être reconnectée notamment grâce à de nouveaux écotunnels - comme sous la ligne ferroviaire 161 - et écoducs - comme à Groenendael - et ainsi contribuer à un véritable réseau transeuropéen de la nature", note la fondation. Elle demande également à ce que l'éclairage des voiries et des quartiers riverains, qui affecte les habitats naturels, soit éteint ou adapté.

La fondation souhaite une réglementation uniforme sur l'ensemble du massif forestier. La forêt est gérée de manière concertée par la Région de Bruxelles-capitale, la Région flamande et la Région wallonne. L'organisation souligne notamment une exception bruxelloise qui permet la circulation hors des chemins et la non-tenue des chiens en laisse qui "crée la confusion et génère une pression intenable pour la biodiversité et le patrimoine pédologique exceptionnel." Elle souhaite par ailleurs que certains chemins soient rendus inaccessibles au public dans les zones les plus fragiles.