La France a connu sa plus chaude première quinzaine de février depuis 1930

REPONSE: "C'est effectivement la première fois depuis le début des relevés en 1930 qu'il fait aussi chaud en France sur les 15 premiers jours de février. L'anomalie thermique moyenne sur l'ensemble du pays a été supérieure de 3,6°C aux normales, battant les précédents records de 2002 (+3,5°C) et 2020 (+3,4°C).

L'indicateur thermique national moyen était autour des 10-11°C, et les maximales moyennes mesurées sur l'ensemble du pays tournaient autour des 13-14°C. Plus localement, des records mensuels ont été battus le 15 février dans le Pays basque, à Mendive (26,7°C) et à Laruns (26,3°C). Ce sont des valeurs qu'on atteint habituellement début juin. C'est tellement élevé qu'on se pose des questions, c'est quand même hallucinant de voir ça si tôt dans l'année! Et ce qui est incroyable, c'est l'intensité et la durée du phénomène, car depuis le 21 janvier on a connu quatre pics de chaleur. Et même dans l'intervalle on restait toujours 1 à 2 degrés au dessus des normales."

Q: A quoi peut-on attribuer une telle période de douceur?