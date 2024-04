La première édition du festival CurieuCity à Molenbeek le 3 mai

La première édition du festival d'arts et de sciences CurieuCity se déroulera du 3 au 5 mai à Molenbeek, annoncent les organisateurs lundi. L'événement vise à faire découvrir la "ville du futur" aux Bruxellois. Trois autres éditions sont prévues en septembre, octobre et novembre.

A l'initiative du consortium Innoviris, CurieuCity vise à "implanter l'intérêt pour la science de façon durable et participative en co-construisant des projets avec les communautés et écoles locales tout au long de l'année." Le festival est, lui, organisé en collaboration avec l'ULB, la VUB et l'institut artistique Ohme.

Chaque édition du festival abordera une question inspirée par la réalité du quartier où elle se déroulera. Par exemple, à Saint-Gilles, le festival se penchera sur la vie dans le Marais de Wiels et la gestion de l'eau dans le quartier. Dans les Marolles, il mettra l'accent sur l'humain et le rôle des sports de combat dans la cohésion sociale.