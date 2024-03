La reine Mathilde visite un village de pêcheurs en Côte d'Ivoire

La Reine défend les ODD depuis 2016. Ces dix-sept objectifs visent à promouvoir un développement économique, social et environnemental durable à l'échelle du monde. Cette visite en Côte d'Ivoire couvre 13 ODD, parmi lesquels la bonne santé et le bien-être, l'égalité des sexes, le travail décent et la croissance économique, la consommation et la production responsables, et l'action pour le climat.