L'autonomie au coeur de la 38e édition du salon Valériane à Namur

L'autonomie sera déclinée à toutes les sauces dans différents domaines, dont notamment l'agriculture et l'alimentation bio, l'environnement et le jardinage bio, l'énergie et l'habitat mais également l'artisanat, les textiles, la santé et le tourisme écologique et solidaire.

Durant trois jours, une quarantaine de conférences et d'ateliers seront organisés. La plupart des activités seront gratuites mais elles nécessiteront une inscription au préalable.

Lancé l'an dernier, l'espace dédié aux "Jeunes Entrepreneurs eco-friendly" sera réitéré. Porteurs de projets avec un impact positif sur l'environnement, ceux-ci iront à la rencontre des visiteurs pour leur expliquer ce qui les anime. Au programme notamment: microgîte, kéfir, crème solaire écoresponsable, artisanat, céréales infantiles et pâte à tartiner choco-noisette.