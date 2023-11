Le 25e congrès des économistes se penchera sur la transition énergétique en Belgique

Le 25e congrès des économistes se déroulera le 16 novembre au sein du Campus Charleroi Métropole, sous la présidence de l'économiste belge Estelle Cantillon. L'événement dressera l'état des lieux de la transition énergétique en Belgique et réunira chercheurs, experts et acteurs de terrain autour de cinq commissions de réflexion.

Face à l'objectif européen de neutralité climatique en 2050, le congrès entend dégager des pistes pour atteindre cette neutralité, tout en le faisant à un coût acceptable réparti de façon équitable entre tous les acteurs de la société, et en établissant les bases de notre bien-être futur.

L'énergie représente près des trois quarts des émissions de gaz à effet de serre de la Belgique et les énergies fossiles représentent 87% de la consommation finale d'énergie, soulignent les organisateurs.

"Pour y arriver, la Belgique devra relever au moins cinq grands défis : réduire sa dépendance actuelle aux énergies fossiles tout en maintenant sa capacité de création de bien-être, minimiser les coûts de transition et les financer, veiller aux effets redistributifs des mesures prises, assurer l'adéquation entre ses politiques publiques et ses objectifs climatiques, et s'assurer de l'acceptabilité sociale des mesures", développent les organisateurs.

Concrètement, plusieurs dizaines d'experts se réuniront dans six commissions, chacune présentant un axe spécifique de la transition énergétique. Politiques publiques en matière de transition, coût de la transition pour les ménages, mise en place de mesures statistiques plus représentatives, rôle des entreprises dans le processus... seront autant de thématiques abordées.

La présentation des conclusions de ces commissions s'accompagnera d'un débat avec des représentants de partis, animé par Béatrice Delvaux, éditorialiste en chef du journal Le Soir.