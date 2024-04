Visite royale en Namibie: le Roi Philippe soutient l'hydrogène vert et renforce les liens énergétiques avec la Belgique

Le Roi des Belges est parti en mission en Namibie. L'objectif de cette mission est de stimuler la coopération autour de l'hydrogène vert.

La Namibie est idéalement placée pour la production d'énergie renouvelable grâce à son littoral de plus de 1.500 kilomètres et à ses nombreuses heures d'ensoleillement. Le pays a de grandes ambitions et souhaite devenir un acteur local majeur dans le domaine des énergies vertes, et notamment de l'hydrogène vert.