Le Bangladesh interdit les plastiques dans les Sundarbans, plus vaste mangrove au monde

Des défenseurs de l'environnement au Bangladesh ont salué mardi l'interdiction des plastiques à usage unique dans les Sundarbans, plus vaste mangrove au monde classée au patrimoine mondial de l'Unesco, décrétée la veille par le gouvernement.

Les Sundarbans composent une partie du littoral du Bangladesh et abritent certaines des espèces animales les plus rares au monde, dont le tigre du Bengale et le dauphin de l'Irrawaddy.

Le ministre de l'Environnement Shahab Uddi a annoncé lundi une interdiction des plastiques à usage unique sur 6.500 kilomètres carrés de la mangrove qui s'étend sur quelque 10.000 km2 de terre et d'eau.