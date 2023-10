Le blocage de l'A12 par Extinction Rebellion levé plus tôt que prévu dimanche

La majeure partie des centaines de manifestants présents a évacué les lieux dans des bus de la ville, mais une petite partie des militants n'a pas obtempéré et est restée assise. La police néerlandaise a interpellé plus de 400 activistes de XR et du mouvement allemand Letzte Generation, dont six pour vandalisme.

Un appel avait été lancé sur les réseaux sociaux, invitant les gens agacés par le blocus journalier à se rendre sur place pour exprimer leur mécontentement. Des dizaines de personnes y ont répondu. "Ces personnes se sont déplacées en direction des manifestants. Nos efforts visaient à s'assurer que le groupe ne se mêle pas aux activistes" d'Extinction Rebellion, a expliqué un porte-parole de la police.