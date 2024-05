Les aurores boréales peuvent-elles entraîner des perturbations électriques chez nous? Voici la réponse d'un astronome

Partager:

Les aurores boréales observées dans la nuit de vendredi à samedi, en Europe, en ont bluffé plus d'un. Par la beauté du phénomène mais également par sa rareté. En effet, si les aurores boréales se produit quotidiennement sous les bonnes latitudes, elles sont très peu courantes, voire exceptionnelles, par chez nous. "Il faut que ces aurores aient une intensité particulièrement élevée", explique Quentin De Meur, membre du cercle d'astronomes amateurs, le plateau du RTL info 13h de ce samedi 11 mai. C'est ce qui s'est produit la nuit dernière, en raison d'une tempête solaire. "L'intensité d'une aurore boréale dépend de l'activité solaire", pourquit Quentin De Meur. "Le Soleil émet des particules dans l'espace interplanétaire et ces particules sont chargées. Et quand ces particules viennent impacter les hautes couches de notre atmosphère, elles viennent exciter les gaz qui composent cette atmosphère et ces gaz vont commencer à émettre de la lumière", détaille notre expert. Un événement "quasi historique"

La nuit dernière, l'intensité et donc la quantité de particules, émises par le Soleil a été "particulièrement importante". "Parce qu'une des tâches solaires qui est actuellement active à la surface du Soleil est une tâche qui est énorme, qui fait à peu près 200 000 km d'envergure", continue Quentin De Meur. Cette dimension est un "événement quasiment historique". La tempête géomagnétique enregistrée est de 5/5. Cela peut entraîner des perturbations électriques chez nous? "Le principe d'une aurore, c'est d'une part une perturbation du champ magnétique terrestre, mais aussi les interactions avec des particules chargées", reprend l'astronome. "Ces particules chargées sont susceptibles de venir interférer avec les circuits électroniques. Alors, au niveau de la surface terrestre, c'est relativement limité, on a l'atmosphère qui absorbe une grosse partie, c'est d'ailleurs pour ça qu'on a les aurores, mais au niveau des satellites qui sont évidemment en dehors de notre atmosphère, c'est un peu plus problématique parce qu'ils sont beaucoup plus exposés à ces phénomènes et donc on peut avoir des perturbations en termes de communication, de guidage..." Des incidences