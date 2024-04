Le centre pour l'analyse des risques sur le climat et l'environnement dévoile ses missions

Le Cerac a été présenté lundi au Residence Palace, au cœur du quartier européen à Bruxelles, dans le cadre d'une journée de conférences sur l'analyse de risques à la suite du dérèglement climatique. Le projet est sur les rails depuis 2021, à la suite des inondations qui ont fait au moins 39 morts durant l'été en Wallonie. Sur proposition de la ministre du Climat et du Green Deal Zakia Khattabi (Ecolo), le Cerac est né en octobre 2023 sous la direction de Luc Bas.

Ce nouvel organe, attaché au SPF Santé publique, se fonde sur trois piliers : analyser et identifier les risques environnementaux et climatiques, formuler des recommandations aux politiques par le biais du Conseil National de sécurité et informer la société belge sur la manière dont le dérèglement climatique peut impacter la population. Le Cerac sera ainsi chargé de surveiller les neuf limites cruciales de la planète et de prioriser les risques qui y sont liés.