Le Printemps des sciences du 18 au 24 mars sur le thème de la "terre rare"

Le Printemps des sciences revient du 18 au 24 mars pour une semaine dédiée à la découverte et à l'expérimentation sur l'ensemble du territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Cet événement, aussi bien pour les groupes scolaires que le grand public, se décline, cette année, sous le thème de la "terre rare" et la géologie.

La géologie "étudie la nature, les mécanismes de formation et l'évolution des enveloppes terrestres, du noyau interne à la croûte terrestre ainsi que leurs liens avec la vie, l'eau et l'atmosphère. Ainsi, par exemple, les matériaux extraits du sol sont à la base de chaque objet et service dont nous disposons et présents dans chaque aspect de notre vie quotidienne. Cette édition 2024 célèbre également les 150 ans de la Société géologique de Belgique", indiquent les organisateurs.

Des enseignants, des chercheurs et des étudiants des universités et des hautes écoles francophones de Belgique vont ainsi proposer un programme de plusieurs centaines d'activités gratuites en mettant la géologie à l'honneur (ateliers, conférences, spectacles, visites des laboratoires, rencontres avec les chercheurs, …)