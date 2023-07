Le téléscope européen Euclid livre ses premières images de l'espace

"Ces premières images donnent un aperçu intéressant des données que nous allons pouvoir obtenir grâce à Euclid", a déclaré Carole Mundell, directrice scientifique de la mission.

Euclid a été lancé le 1er juillet dernier et se trouve à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Le satellite est équipé d'un télescope muni de deux caméras : l'une destinée au domaine des longueurs d'onde visibles et l'autre pour le domaine infrarouge. Grâce à ces caméras, l'ESA a pour objectif de déterminer la forme et la taille des galaxies, ce qui devrait permettre d'étudier l'évolution de l'univers au cours des dix derniers milliards d'années.