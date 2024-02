Le tunnel piétonnier d'Anvers brièvement transformé en accélérateur de particules

Le tunnel piétonnier et cyclable Saint-Anne à Anvers sera temporairement transformé en accélérateur de particules à partir de ce mardi. Du 13 au 23 février, l'Université d'Anvers et l'agence flamande en charge de la circulation (Agentschap Wegen en Verkeer, AWV) proposeront un spectacle son et lumière qui simule le célèbre accélérateur de particules du CERN (l'Organisation européenne pour la Recherche nucléaire) en Suisse.