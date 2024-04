Les Emirats annoncent 544 millions de dollars pour réparer les dégâts de la tempête

"Au Conseil des ministres d'aujourd'hui, nous avons approuvé un montant de 2 milliards de dirhams (environ 544 millions de dollars) pour réparer les dommages causés aux maisons (...) des citoyens", a écrit sur son compte X cheikh Mohammed ben Rached al-Maktoum, après les inondations qui ont paralysé une grande partie de ce riche pays pétrolier la semaine dernière.

Un comité ministériel a été chargé de recenser les dommages causés aux logements et de verser des indemnités, tandis qu'un autre a été chargé "d'identifier les dommages causés (...) aux infrastructures et de proposer des solutions et des mesures au niveau de l'Etat", a-t-il affirmé.