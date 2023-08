Les feux de forêts affectent 7% de l'île de Ténérife

Les feux de forêt dévastateurs en cours sur l'île espagnole de Tenerife n'ont pas encore été maîtrisés, ont indiqué les autorités locales mardi. Plus de 7% de l'île est affectée.

L'incendie qui s'est déclaré il y a six jours a détruit près de 15.000 hectares dans le nord et le nord-est de l'île des Canaries. Cela représente plus de deux fois la superficie de la réserve naturelle des Hautes Fagnes.

"Ce ne sera pas facile... Mais nous espérons maîtriser complètement l'incendie dans les prochains jours", a déclaré le ministre régional chargé de la politique territoriale, Manuel Miranda.