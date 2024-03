Les Flamands veulent une vie respectueuse du climat mais rencontrent des obstacles

L'analyse, qui visait à déterminer le niveau des comportements respectueux du climat et les motivations des citoyens, a été réalisée par l'Université de Gand et l'Université d'Anvers. Elle montre que certaines habitudes, comme le réglage du thermostat à un maximum de 19 degrés, sont déjà plus entrées dans les moeurs que d'autres. Elle relève par ailleurs que les jeunes et les femmes ont un mode de vie plus respectueux du climat que les générations plus âgées et les hommes.

En outre, l'intention d'agir en faveur du climat est plus importante que le comportement réel. Ainsi, 70 % des sondés disent vouloir se déplacer à pied ou à vélo sur des distances inférieures à 5 kilomètres, mais en réalité, seuls 55 % y parviennent. Et si près de 40 % des personnes interrogées sont prêtes à manger végétarien pour au moins la moitié de leurs repas, seules 5 % d'entre elles le font effectivement.