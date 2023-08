Les Perséides vont illuminer les Nuits des étoiles jusqu'au 13 août

Les férus d'astronomie vont scruter le ciel belge ces prochains jours à l'occasion des Perséides, cet essaim d'étoiles filantes qui illumine l'espace entre la mi-juillet et la mi-août. C'est en effet aux alentours du 12 août que la pluie de météores se fait la plus intense. À cette occasion, des Nuits des étoiles sont organisées dans le pays pour admirer l'œuvre céleste.

Dans la nuit de samedi à dimanche, grâce à des conditions météorologiques favorables, on pourra observer 38 à 50 étoiles filantes par heure. Le meilleur moment d'observation, avec le plus grand nombre d'astres, est le dimanche à 04h00. On pourra alors observer environ 44 étoiles filantes par heure. Le pic, de 48 à 65 météorites par heure, sera atteint dimanche après-midi, une période peu propice à l'observation.

La plupart seront à voir sous la constellation de Cassiopée, dans le nord-est du ciel vers minuit, et près de la constellation de Persée, dont les météores tirent leur nom.