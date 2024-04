Saviez-vous qu'une poule rougit face à un ver de terre? Une étude s'est penchée sur leurs émotions

Sur la tête, là où la poule a beaucoup moins de plumes, on peut voir sa peau, qui est rouge. Et quand elle est stressée ou énervée, elle devient encore plus rouge. Des chercheurs ont observé pendant trois semaines dans une ferme du Val de Loire, en France, six poules, de race Sussex, qui sont d'excellentes pondeuses blanches à la queue noire.

Ils ont pris 18.000 photos dans des contextes différents et ont constaté que face à un ver de terre, elles deviennent plus rouges. C'est également le cas lorsqu'on essaye de les attraper. En revanche, elles deviennent plus pâles quand elles sont plus calmes. En présence d'un humain auquel elles sont habituées, elles sont également moins rouges, et donc moins stressées.

Essayer de comprendre les émotions des animaux est important pour améliorer leur bien-être. D'autres chercheurs étudient avec des algorithmes le langage des poules, des cochons ou des vaches, qui peut aussi traduire du stress. Ce qui permet ensuite de faire évoluer les méthodes d'élevage.