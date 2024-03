L'intelligence artificielle peut-elle créer un bon programme de sport? "Elle suscite énormément d'intérêt", affirme un kiné

Est-ce que l'intelligence artificielle peut créer un bon programme de sport ? Nous avons fourni à l'intelligence artificielle quelques informations comme le poids d'une personne et l'objectif à atteindre. Parmi les exercices proposés, on retrouve des fentes, des squats, mais aussi du cardio. Est-ce que ce programme va vraiment fonctionner ? "C'est une excellente question", dit André Loddo, kinésithérapeute du sport. "Elle suscite énormément d'intérêt en ce moment. Et nous nous sommes amusés au cabinet à poser exactement la même question à la version pro de l’IA. Ainsi qu'à un GPT spécialisé dans le coaching. Et on remarque qu'il y a une énorme différence quant à la précision des réponses".

Il ne faut pas oublier que l'intelligence artificielle est un ordinateur. Plus on lui fournit d'informations, plus elle sera détaillée, moins on lui fournit d'informations et moins le programme proposé sera adéquat. Il ne faut donc pas s'étonner qu'entre deux personnes qui font le test, les réponses soient vraiment différentes. "Est-ce que l'IA peut potentiellement créer un bon programme ? La réponse est potentiellement oui", dit le kiné. "Les exercices proposés pourront-ils réellement permettre une tonification et un renforcement des muscles ? Oui. Est-ce qu'ils peuvent participer à un programme de perte de poids ? Oui."

Et concernant les blessures?

Mais est-ce que ce programme prend vraiment tout en compte ? Est-ce qu'on ne risque pas d'avoir quelques petites douleurs musculaires ou articulaires ? "Intrinsèquement, non", affirme André Loddo. "Mais il ne tient pas en compte les réels facteurs de risque de blessure, tels que l'exécution du geste, la fatigue mentale, physique et une période de récupération personnalisée. En revanche, si vous savez ce que vous faites, ça peut être suffisant. Donc, est-ce qu'il va personnaliser tous les facteurs qui permettront de favoriser les chances d'atteindre ses objectifs sans risque ? Non".