L'OMS appelle à investir davantage dans la prévention et le dépistage de la tuberculose

Aujourd'hui encore, la tuberculose tue 1,3 million de personnes chaque année et en affecte des millions d'autres. En 2022, on comptait 10,6 millions de personnes malades. Cependant, un investissement "modeste" dans le traitement préventif et le dépistage pourrait avoir un impact important, selon l'OMS. Une étude menée par l'organisation, en collaboration avec le Brésil, la Géorgie, le Kenya et l'Afrique du Sud, montre que chaque dollar investi pourrait rapporter jusqu'à 39 dollars dans les quatre pays.

On estime en outre qu'environ un quart de la population mondiale est infectée par la bactérie de la tuberculose, mais la plupart des gens ne développent pas la maladie et certains guérissent même de l'infection. Environ la moitié des personnes concernées résident dans huit pays: le Bangladesh, la Chine, l'Inde, l'Indonésie, le Nigeria, le Pakistan, les Philippines et l'Afrique du Sud.