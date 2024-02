L'UHasselt va envoyer un magnétomètre dans l'espace pour la troisième fois

Après deux missions fructueuses en 2018 et 2021, le groupe ambitionne de mesurer le champ magnétique terrestre à l'aide d'un magnétomètre. En plus de tester la stabilité du capteur de champ magnétique après deux mois passés dans l'espace, les étudiants espèrent faire la lumière sur l'activité géologique autour de l'équateur terrestre. "Nous survolerons l'équateur terrestre et voulons détecter, mais aussi prédire, l'activité géologique, comme les éruptions volcaniques et les tremblements de terre", a précisé le chef d'équipe, Yarne Beerden.

Le groupe d'étudiants a remporté le concours "Space Rider" de l'Académie de l'Agence spatiale européenne (ESA). "Nous étions heureux et soulagés lorsque nous avons appris la nouvelle", s'est remémoré l'étudiant. Mais il reste encore beaucoup à faire avant le lancement. L'étudiant explique, par exemple, que le groupe souhaite réduire la taille du capteur du magnétomètre et le rendre "plus précis". "Il s'agit du début d'un nouveau projet, mais nous avons déjà une idée de ce que nous allons faire", a-t-il commenté.