Manque d'oursins en Méditerranée: la pêche doit-elle faire une pause?

Des "oursinades" sans oursins, ou alors venus d'Espagne et de l'Atlantique? Les oursins de Méditerranée manquent de plus en plus à l'appel, au point qu'une fermeture provisoire de cette pêche est même envisagée dans le sud de la France.

Jean-Dominique Marras, pêcheur professionnel d'oursins en Corse depuis plus de 15 ans, connait sa "pire saison".