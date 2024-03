Marée noire en Californie près de Los Angeles

Une nappe de pétrole de plus de trois kilomètres de large a été repérée par les autorités californiennes au large de Huntington Beach, au sud de Los Angeles, a annoncé vendredi le conseil municipal de la ville.

"Plus tôt dans la journée, j'ai été informé d'une marée noire au large de Huntington Beach", a expliqué le conseiller municipal Don Wagner sur X (anciennement Twitter). "Les premières estimations font état d'une largeur d'environ 2 miles."

La ville, souvent surnommée "Surf City", n'a pas encore annoncé de fermeture de plages et les garde-côtes sont en train d'évaluer la situation.

Les autorités "ont engagé une organisation de lutte contre les déversements d'hydrocarbures pour collecter les hydrocarbures en mer et s'efforcent d'identifier les impacts possibles sur le littoral", ont précisé les gardes-côtes.

La région avait déjà été victime d'une marée noire en 2021 à cause de la rupture d'un oléoduc sous-marin, qui avait déversé des dizaines de milliers de litres de pétrole brut dans l'océan.

La catastrophe avait provoqué la fermeture de 24 km de plages entre Huntington Beach et Laguna Beach, et une interdiction de la pêche. De nombreux oiseaux et poissons morts, parfois couverts de mazout, s'étaient échoués sur les côtes.