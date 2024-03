Ouverture des Journées de l'eau: près de 300 activités organisées jusqu'au 31 mars

Près de 300 activités seront organisées dès ce samedi et jusqu'au 31 mars dans le cadre des Journées Wallonnes de l'Eau. Organisées par les 14 Contrats de rivière de Wallonie, acteurs dans la gestion des cours d'eau, ainsi que par des citoyens, communes, administrations ou encore des écoles, ces activités se dérouleront le long des rivières wallonnes. Elles encadreront la Journée mondiale de l'Eau, organisée le 22 mars depuis 1993 par l'Organisation des Nations Unies.

Le thème de cette édition, "L'eau au service de la paix", s'inscrit dans un contexte où l'or bleu peut représenter une source de conflit, notamment en raison de sa raréfaction et de sa pollution.

Bien que gratuites, certaines de ces activités devront faire l'objet d'une inscription. Il sera notamment possible de participer à des balades guidées à pied ou à vélo, à un rallye pédestre, à une visite de la réserve naturelle de Terneppe, ou encore à des ateliers culinaires et pédagogiques. Des conférences, des projections de films, des expositions, des lectures destinées aux enfants et des animations destinées aux groupes scolaires autour du thème de l'eau sont également au programme. Enfin, une quinzaine d'"Opérations Rivières Propres" seront organisées sur plusieurs cours d'eau wallons.