Plastique et déchets de construction sont les détritus les plus courants sur nos plages

Les déchets en plastique et les déchets de construction sont les deux catégories de détritus qui se retrouvent le plus fréquemment sur les plages belges, selon les premières analyses de l'ASBL "Proper Strand Lopers" réalisées à la demande du ministre compétent pour la mer du Nord, Paul Van Tigchelt, et du service milieu marin du SPF Santé publique.