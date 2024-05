Pollution souterraine à Louvain-la-Neuve: pas d'impact sur l'eau de distribution

En novembre 2023, le conseil communal ottintois avait voté une ordonnance de police interdisant l'utilisation de l'eau des puits et la réalisation de nouveaux puits dans et à proximité immédiate du parc scientifique Einstein de Louvain-la-Neuve, suite à la découverte d'une pollution ancienne en chloroforme. Le 28 mai, le conseil communal votera une extension du périmètre, suite à des investigations complémentaires de la Direction des eaux souterraines du Service public de Wallonie, en collaboration avec la Société publique d'aide à la qualité de l'environnement.

"Aucun captage destiné à la distribution d'eau potable n'est actif au sein des panaches de pollution. La population n'a jamais été directement exposée à l'eau polluée par le chloroforme et le PCE par le passé et ne le sera pas non plus dans le futur, notamment grâce à cette zone d'interdiction de captages et aux mesures de gestion mises en place. Vu la profondeur de la nappe, le risque d'inhalation de vapeurs de chloroforme et de PCE en provenance des panaches a également pu être écarté", a précisé la Ville.

Les occupants et propriétaires des parcelles situées dans le périmètre seront prochainement informés via un courrier, et la Ville les invitera à une réunion d'information en juin.