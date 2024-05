Raphaël Liégeois s'envole pour l'espace: "Il est prêt à partir", estime le premier astronaute européen à commander l'ISS

"On a une vraie fierté quand on a été commandant de l'ISS, qu'on gère les astronautes et qu'aujourd'hui on se dit qu'un Belge a réussi les épreuves", se réjouit auprès de l'équipe de RTL info Frank de Winne, le premier commandant européen de l'ISS. "Il est prêt à partir."

"Comme chef du centre d'entraînement, je suis surtout content que tous ces jeunes astronautes aient tous été diplômés", poursuit Frank De Winne. "On est certains qu'ils vont tous avoir un vol vers la Station Spatiale Internationale d'ici 2030."