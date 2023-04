La Ville de Spa invite ses habitants à "faire les trottoirs", entendez par là à "fleurir l'espace public", ont annoncé Alda Greoli, présidente du CPAS, et Gilles Bruck, échevin de l'Environnement lors d'une conférence de presse mardi après-midi. L'action se déroulera le 22 avril prochain de 13h00 à 17h00, en collaboration avec Spa Monopole.

Le but derrière cette initiative est d'embellir la ville de manière durable et de permettre à chacun de partager un moment de convivialité. Les services communaux assureront un rôle de soutien, puisqu'ils guideront, conseilleront et outilleront les Spadois qui se prêteront au jeu, par exemple en distribuant des sachets de graines à semer au pied des façades.

Lors de cette journée, il sera aussi possible d'introduire un permis de végétalisation pour un rosier ou toute autre plante grimpante. Ce sont les services communaux qui s'occuperont de creuser la fosse pour la planter et qui placeront les fixations au mur. La Ville de Spa s'est engagée à offrir le rosier ou la plante grimpante.