Suède: Greta Thunberg à l'amende pour désobéissance civile

En mars, Greta Thunberg et un petit groupe de militants avaient bloqué l'entrée principale du Parlement suédois pendant plusieurs jours. Les parlementaires pouvaient toujours accéder au bâtiment par des accès secondaires. La militante avait été déplacée par la police les 12 et 14 mars, après avoir refusé de quitter les lieux.

L'activiste suédoise a écopé d'une amende de 6.000 couronnes suédoises (512 euros) et de 1.000 couronnes (85 euros) de dommages et intérêts, a précisé le tribunal.

Greta Thunberg, jugée pour deux chefs d'accusation de désobéissance civile, a nié les accusations. Interrogée par le juge sur la raison pour laquelle elle n'avait pas obéi aux injonctions de la police, elle a répliqué: "Parce qu'il y avait urgence (climatique, ndlr) et qu'il y a toujours urgence. Et en cas d'urgence, nous avons tous le devoir d'agir". "Les lois actuelles protègent les industries extractives au lieu de protéger les personnes et la planète, ce qui devrait être le cas, selon moi", a-t-elle encore dit, au sortir de la salle d'audience.

En Suède, la militante a déjà été mise à l'amende à deux reprises, en juillet et octobre 2023, pour désobéissance civile lors d'actions similaires. En février, un juge londonien avait décidé d'abandonner les poursuites visant Greta Thunberg pour trouble à l'ordre public lors d'une manifestation contre l'industrie des hydrocarbures tenue en octobre dans la capitale britannique.