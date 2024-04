Un satellite ESA et des chercheurs belges découvrent un trou noir massif dormant géant

Un consortium d'astronomes, parmi lesquels une équipe de l'ULB, a découvert, grâce aux données du satellite européen Gaia, un trou noir massif dormant dans notre galaxie, indique-t-il dans un communiqué mardi. Il s'agit, précisent les chercheurs, du "plus gros trou noir dormant jamais enregistré, faisant plus de 33 fois la masse du Soleil".

Ce trou noir est appelé dormant car n'ayant pas de compagnon stellaire proche, il ne produit aucune lumière et est très difficile à repérer. Les six astronomes de l'Institut d'astronomie et d'astrophysique de l'ULB ont repéré celui-ci, appelé Gaia BH3 ('Black Hole 3'), en analysant le mouvement inhabituel de sa compagne, une vieille étoile géante de la constellation de l'Aigle, située à une distance de 1.926 années-lumière de la Terre.

Gaia BH3 a la particularité d'être le trou noir le plus massif connu jusqu'ici, faisant 33 fois la masse du Soleil. Sa masse a pu être calculée avec une précision inégalée grâce à la qualité des données fournies par le satellite.