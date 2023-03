Une campagne pour attirer les filles dans les filières scientifiques et des TIC

Les chiffres sont sans appel : au sein de l'Union européenne, les femmes occupent seulement 18,5 % de tous les emplois dans le secteur des technologies de l'information et de la communication (TIC). C'est la raison pour laquelle le SPF Économie a décidé de lancer la campagne de sensibilisation "Je suis une fille (a)typique", à destination des jeunes filles de 12 à 18 ans, annonce-t-il mardi.

L'objectif est, d'une part, de les sensibiliser à l'intérêt des filières des sciences, des technologies, de l'ingénierie et des mathématiques (STEM : Science, Technology, Engineering, Mathematics) ; d'autre part de faire comprendre aux jeunes filles que ces filières sont aussi faites pour elles.

La campagne va s'étaler sur plusieurs semaines, essentiellement via les réseaux sociaux. Elle s'appuiera notamment sur un site web, une campagne d'affichage, des capsules vidéos, ou encore des témoignages de femmes actives dans les métiers du numérique.

Selon la ministre des Télécommunications Petra De Sutter, "il est essentiel que nous motivions les femmes à opter pour des filières techniques et numériques afin de combler cette fracture numérique entre les femmes et les hommes, non seulement parmi les étudiantes, mais aussi chez les femmes qui sont déjà actives".

"Le secteur Tech est un moteur important de la croissance économique dans notre pays. C'est la Tech qui contribuera également aux pensions de demain", renchérit Mathieu Michel, secrétaire d'État à la Digitalisation.