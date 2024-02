Une "déclaration d'Anvers" pour marquer le début d'une renaissance industrielle européenne

Anvers est le premier pôle de production chimique européen et le second au monde après le Texas, représentant plus de 35.000 emplois. Les secteurs à forte intensité énergétique, comme les matières plastiques, les engrais, le textile et l'acier, génèrent en Europe plus de 7,8 millions d'emplois.

La "déclaration d'Anvers" énumère 10 actions pour aboutir à un "European Industrial Deal", en réponse au "Green deal". Ainsi, il est essentiel, aux yeux du secteur, de "s'attaquer à la surréglementation, de créer un fonds de transition pour les investissements et de garantir la disponibilité d'une énergie à faibles émissions de carbone, compétitive, via des partenariats et infrastructures adéquats". En d'autres mots, les entreprises industrielles affirment qu'il n'est pas possible d'atteindre les objectifs climatiques sans entraver la croissance économique.