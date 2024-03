Une étude belge sur la possibilité d'administrer en poudre des vaccins à ARN messager

La technique en question a été pensée par le professeur belge Thomas De Beer, et devrait accélérer et simplifier la production et la distribution des vaccins à l'avenir. Un partenariat international, le CEPI, alloue à ce titre 1,75 million d'euros pour poursuivre la recherche sur cette méthode, qui sera menée à l'UGent.

La technique de congélation par centrifugeuse consiste à solidifier le vaccin le long de la paroi d'un flacon. Un fabricant aurait alors, grâce à cette méthode, davantage de contrôle sur le processus de production et les vaccins n'auraient plus besoin d'être congelés. Ce qui peut présenter des avantages considérables dans la production de vaccins lors d'une pandémie.

Si les tests se révèlent fructueux, les futurs producteurs de vaccins à ARN messager pourront les congeler en continu, flacon par flacon. Et non par lot, comme c'est le cas aujourd'hui avec la congélation à sec traditionnelle. Cela permettrait de réduire les coûts et retards, mais aussi d'acheminer rapidement les vaccins vers les régions plus pauvres du globe où l'infrastructure de réfrigération n'est pas garantie.