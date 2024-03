Une recharge hivernale bonne et un indice "à la limite d'une situation humide" en Wallonie

La recharge hivernale 2023-2024 a été bonne et l'indice sécheresse se situe au-dessus de la normale en Wallonie, selon un communiqué de la Cellule d'expertise sécheresse publié mercredi. Composée des différents interlocuteurs du secteur de l'eau et de l'environnement en Wallonie, la Cellule s'est réunie mardi, sous l'égide du Centre régional de crise de Wallonie (CRC-W), pour établir ce bilan.

Actuellement au-dessus de la normale, à la limite d'une situation humide, l'indice sécheresse en Wallonie devrait évoluer vers une situation normale dans les prochains jours. Les précipitations observées "se situent à un niveau proche de la courbe de précipitations de 2016", a précisé la Cellule qui assure un suivi de la situation des ressources en eau et détermine les mesures nécessaires dans le champ des compétences régionales pour les préserver.

Grâce aux précipitations automnales et hivernales, les débits de la plupart des cours d'eau navigables sont supérieurs à la moyenne. Pour les barrages-réservoirs, les interlocuteurs du secteur de l'eau et de l'environnement en Wallonie qualifient leur niveau de "normaux" et ceux des cours d'eau non-navigables de "confortables". "Une certaine vigilance reste cependant de mise, car ces cours d'eau sont très réactifs", a précisé la Cellule.