Urgence climatique: à quoi sert la COP 28, quel rôle peut-elle encore jouer ?

Là aussi, ça devrait vous parler. C'est le fameux accord de Paris. Il prévoit que l'ensemble de la planète se met ensemble pour tenter de limiter le réchauffement climatique à maximum deux degrés d'ici la fin de ce siècle, et donc en 2102 degrés de plus maximum par rapport à l'ère préindustrielle, donc avant le XIXᵉ siècle. En gros, les pays se sont mis d'accord en plus pour vraiment tout faire pour ne pas atteindre deux degrés et si possible atteindre un degré et demi maximum pour y arriver. Pour atteindre ces objectifs, il faut réduire de moitié nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 et devenir climatiquement neutre CO2 neutre d'ici 2050.

Pourquoi c'est si compliqué de trouver des accords alors ?

La manière de fonctionner d'une COP, c'est de trouver des accords au consensus. Donc en gros, vous devez mettre d'accord quasiment 200 pays, la Russie et les États-Unis par exemple. Donc ça, c'est extrêmement compliqué. D'autant que parfois, on va négocier très difficilement, très longuement, sur une virgule, sur un mot. Il y a deux ans, à Glasgow, par exemple, on discutait de la nécessaire sortie des combustibles fossiles et l'accord n'a pas abouti parce que les pays n'étaient pas d'accord sur la sortie du pétrole.

Que peut on espérer de la prochaine CUP?

Dans les semaines à venir ? On va énormément parler énergie avec par exemple, l'objectif d'aboutir à un accord sur le doublement des capacités installées. On est une énergie renouvelable, donc clairement avoir deux fois plus d'éoliennes, deux fois plus de panneaux solaires un petit peu partout dans le monde. On va aussi tenter d'aboutir sur la fin du pétrole. C'est un peu un paradoxe parce que cette COP 28, elle se déroule aux Émirats arabes unis.

C'est le septième plus grand pays producteur de pétrole. Les pays du Sud attendent au tournant les pays du Nord parce qu'ils se sont engagés à donner 100 milliards de dollars chaque année pour financer leur lutte contre le réchauffement climatique. Donc l'adaptation des pays les plus pauvres face à ce changement climatique. Et puis un dernier grand sujet de discussion qui va avoir lieu à Dubaï dans les semaines à venir, c'est la finance fait.