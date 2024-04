Vous l'avez peut-être remarquée: une météorite a traversé notre ciel la nuit dernière

"On estime qu'elle fait entre 5 centimètres, peut-être 15 centimètres au maximum", précise cet astronome. L'objet se trouve désormais au fond de la mer du Nord. Observer le ciel est la passion et l'obsession de Philippe : plus de 80 000 météorites s'écrasent chaque année sur Terre.

"La majorité des météorites "classiques", ce sont des sortes de fossile du début de notre système solaire. Des petits grains, des petits cailloux qui se sont formés tout à fait au début. Il y en a aussi qui viennent de, par exemple, la Lune", explique-t-il.

La vitesse d'une météorite varie de 11 à 72 kilomètres par seconde. Certaines se désagrègent dans l'atmosphère et d'autres plus importantes touchent le sol terrestre. "La grande majorité sont des météorites pierreuses. Une minorité, mais plus spectaculaire, sont plutôt faites de fer et de nickel, nettement plus lourdes", estime-t-il.

Reste la question de savoir si un jour, une météorite géante puisse percuter notre planète. La probabilité est infime, mais la NASA se prépare à cette éventualité. En 2022, la sonde DART a dévié avec succès un astéroïde.