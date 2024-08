Accident entre deux Rafale, deux pilotes recherchés en Lorraine

Jean-Christophe VERHAEGEN

Deux avions Rafale sont entrés en collision mercredi au-dessus d'une zone boisée en Lorraine et deux pilotes, un élève et son instructeur, sont portés disparus tandis qu'un troisième, aux commandes de l'autre appareil et qui a pu s'éjecter, est sain et sauf.

Deux avions de chasse de l'Escadron de transformation Rafale de la base aérienne de Saint-Dizier (Haute-Marne) sont entrés en collision, a indiqué à l'AFP un porte-parole de l'armée de l'Air et de l'Espace à Paris.