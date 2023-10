Accor voudrait vendre pour 2 milliards d'euros d'hôtels afin de rembourser sa dette

Accor, le plus grand groupe hôtelier d'Europe, souhaite vendre des hôtels en Europe et en Afrique du Sud afin de rembourser ses dettes, selon ce qu'ont confié des sources impliquées dans le dossier à l'agence de presse Bloomberg. Le groupe français, connu pour ses chaînes telles que Ibis, Sofitel, Novotel et Mercure, mise de la sorte sur un montant d'environ 2 milliards d'euros.