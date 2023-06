Accord et fin de la grève chez Epicura

La direction d'Epicura a annoncé mardi l'accord intervenu, en deux temps, avec les deux syndicats Setca et CNE sur la nouvelle convention collective de travail proposée par les instances du groupe hospitalier. L'accord, précise la direction, permet de renforcer les équipes en difficulté, de répondre aux préoccupations essentielles et urgentes du terrain et d'assurer la continuité de la qualité des soins.