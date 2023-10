Au Guatemala, l'agriculture comme alternative à l'exode migratoire

D'autres villageois de la municipalité maya de Santa Maria Nebaj, dans le département de Quiché, sont également partis, mais cette mère célibataire de deux enfants, de 8 et 11 ans, assure pouvoir subvenir à leurs besoins avec son élevage.

Le projet, développé par l'ONG avec le gouvernement guatémaltèque et le soutien financier des Etats-Unis, vise à garantir que les enfants de Quiché, l'une des régions les plus pauvres du pays, soient nourris dans les écoles avec des produits locaux.

Avec quelque 250 autres agriculteurs de sept municipalités du département, elle apprend les techniques de production agricole, de marketing et de commercialisation, dans le cadre d'un programme créé en 2020 par Save the Children.

"Ici, on peut générer des revenus, pas seulement là-bas", aux Etats-Unis, assure à l'AFP la jeune femme de 28 ans, vêtue d'un costume multicolore.

Jacinto Pérez, qui n'a pas de lien de parenté avec Rebeca Pérez, cultive des tomates et d'autres légumes à Santa Maria Nebaj, qu'il livre dans dix écoles. Dans la municipalité voisine de San Juan Cotzal, Edwin Lopez, lui, vend des poulets et cultive du maïs et des haricots avec des semences améliorées fournies par l'ONG.

Eux non plus n'envisagent pas leur avenir en dehors du pays, bien que la pauvreté, qui touche 59% des 17 millions d'habitants, et la violence des gangs alimentent un exode régulier.

- "Mieux vaut se battre ici" -